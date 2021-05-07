Дожди с грозами накроют большую часть Украины: синоптики дали прогноз погоды на пятницу

7 мая встретит Украину дождями с грозой почти на всех территориях и только на востоке и юго-востоке будет солнечно и без осадков.

Об этом 6 мая сообщили синоптики Укргидрометцентра.

На севере и западе страны температура будет от +14 до +17 градусов. В центральных областях же будет теплее - от +16 до +19 градусов.

На южном и восточном направлении будет теплее всего - от +20 до +22 градусов.

В Киеве 7 мая весь день погода будет облачной. Из осадков ожидается дождь, который может усилиться к вечеру.

В то же время в стране наблюдается пожарная опасность в центральных, восточных, северных и северо-западных областеях.

Напомним, что ранее синоптики удивили прогнозом погоды в Украине на начало мая.