В Украине осталось только три "красных" зоны (карта)

По состоянию на четверг, 6 мая, в Украине в "красной" зоне карантина в связи с угрозой распространения коронавируса Covid-19 остались только три области, в "оранжевой" – семь.
Об этом сообщает Минздрав Украины в четверг.
Так, "красными" остаются Сумская, Полтавская и Запорожская области.
В "оранжевой" зоне находятся следующие области: Волынская, Тернопольская, Житомирская, Черкасская, Кировоградская, Донецкая и Луганская.
Остальные области, а также Киев, отнесены к "желтой" зоне карантина.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на 6 мая зафиксировано 6038 новых случаев COVID-19.