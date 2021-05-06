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Четверг, 06.05.2021
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В Украине осталось только три "красных" зоны (карта)

В Украине осталось только три "красных" зоны (карта)
12:37 Сегодня Телеграф

По состоянию на четверг, 6 мая, в Украине в "красной" зоне карантина в связи с угрозой распространения коронавируса Covid-19 остались только три области, в "оранжевой" – семь.

Об этом сообщает Минздрав Украины в четверг.

Так, "красными" остаются Сумская, Полтавская и Запорожская области.

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В "оранжевой" зоне находятся следующие области: Волынская, Тернопольская, Житомирская, Черкасская, Кировоградская, Донецкая и Луганская.

Остальные области, а также Киев, отнесены к "желтой" зоне карантина.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 6 мая зафиксировано 6038 новых случаев  COVID-19.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Карта, Регионы, Коронавирус, Красная зона, Covid-19, Оранжевая зона.
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