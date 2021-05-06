За сутки в Украине умерло рекордное за май число больных коронавирусом: свежая сводка

В Украине по состоянию на четверг, 6 мая, зафиксировано 6038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 271 ребенок и 113 медработников.
Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook в четверг утром.
Также за минувшие сутки в Украине:
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (622), Донецкой (599), Харьковской (544), Днепропетровской (543) и Ровенской (403) областях.
Зафиксированное за прошедшие сутки количество летальных исходов в Украине стало наибольшим с начала месяца. В последний раз близкое число погибших было 29 апреля:
За все время пандемии в Украине:
По состоянию на 5 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 519 165 человек.
Как сообщалось, в среду, 5 мая, Госкомиссия ТЭБ и ЧС приняла решение, согласно которому сразу три региона Украины покидают "красную" зону карантина.