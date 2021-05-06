За сутки в Украине умерло рекордное за май число больных коронавирусом: свежая сводка

В Украине по состоянию на четверг, 6 мая, зафиксировано 6038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 271 ребенок и 113 медработников.

Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook в четверг утром.

Также за минувшие сутки в Украине:

госпитализированы - 1849 человек;

летальных случаев - 374;

выздоровели – 14 351 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 72 373 (в том числе методом ПЦР - 36945, методом ИФА - 12460, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 22968);

24 494 человека привито против COVID-19 за сутки 5 мая.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (622), Донецкой (599), Харьковской (544), Днепропетровской (543) и Ровенской (403) областях.

Зафиксированное за прошедшие сутки количество летальных исходов в Украине стало наибольшим с начала месяца. В последний раз близкое число погибших было 29 апреля:

За все время пандемии в Украине:

заболело – 2 097 024 лица;

выздоровели – 1 711 709 человек;

летальных исходов - 45 451;

проведено ПЦР-тестов – 9 555 109;

От начала прививочной кампании в Украине привито 783 812 человек, из них получили 1 дозу - 783 810 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 419 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

По состоянию на 5 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 519 165 человек.

Как сообщалось, в среду, 5 мая, Госкомиссия ТЭБ и ЧС приняла решение, согласно которому сразу три региона Украины покидают "красную" зону карантина.