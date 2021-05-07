Какой праздник 7 мая: народные приметы и запреты

В пятницу, 7 мая, почитается память святых мучеников Евсевия, Саввы, Елизаветы и 40 иных.
Евсевий жил во времена правления гонителя христиан, римского императора Диоклетиана. Он и еще 40 человек были арестованы за веру в Христа и брошены в темницу. Когда они отказались приносить жертву идолам, то были подвергнуты пыткам. Мучеников били раскаленными железными прутьями, а после - им отрубили головы.
На Руси считалось, что к 7 маю необходимо было закончить посев овса. Говорили: "Пришел Евсей - в этот день овсы отсей". В народном сознании святой Евсей считается покровителем полевых работ.
Чтобы урожай овса был на славу, хозяйки готовили специальный "овсяный стол", где подавались все блюда, приготовленные с овса (хлеб или блины из овсяной муки, овсяное печенье, овсяная каша).
Народные приметы 7 мая
Если день выдался дождливым, то на земле лучше не работать и ничего не сажать, иначе будет много сорной травы.
Золотой закат говорит о том, что в ближайшие дни осадков не будет.
Если по примете 7 мая солнечные тучи потемнели - гроза предвидится.
Белые и черные венчики вокруг звезд - примета, которая говорит о том, что пойдет дождь.
Родившиеся 7 мая наделены хорошим здоровьем и даром побеждать зло. Носить им следует рубин.
Что запрещено делать 7 мая
В этот день женщинам запрещено ревновать своих избранников - считается, что 7 мая плохие мысли могут реализоваться в жизнь.
Не рекомендуется готовить из пшеничной муки - будут проблемы из желудком.
Не стоит принимать важные решения, подписывать бумаги 7 мая.
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