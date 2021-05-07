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Какой праздник 7 мая: народные приметы и запреты

Какой праздник 7 мая: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В пятницу, 7 мая, почитается память святых мучеников Евсевия, Саввы, Елизаветы и 40 иных.

Евсевий жил во времена правления гонителя христиан, римского императора Диоклетиана. Он и еще 40 человек были арестованы за веру в Христа и брошены в темницу. Когда они отказались приносить жертву идолам, то были подвергнуты пыткам. Мучеников били раскаленными железными прутьями, а после - им отрубили головы.

На Руси считалось, что к 7 маю необходимо было закончить посев овса. Говорили: "Пришел Евсей - в этот день овсы отсей". В народном сознании святой Евсей считается покровителем полевых работ.

Чтобы урожай овса был на славу, хозяйки готовили специальный "овсяный стол", где подавались все блюда, приготовленные с овса (хлеб или блины из овсяной муки, овсяное печенье, овсяная каша).

Народные приметы 7 мая

  • Если день выдался дождливым, то на земле лучше не работать и ничего не сажать, иначе будет много сорной травы.

  • Золотой закат говорит о том, что в ближайшие дни осадков не будет.

  • Если по примете 7 мая солнечные тучи потемнели - гроза предвидится.

  • Белые и черные венчики вокруг звезд - примета, которая говорит о том, что пойдет дождь.

  • Родившиеся 7 мая наделены хорошим здоровьем и даром побеждать зло. Носить им следует рубин.

Что запрещено делать 7 мая

  • В этот день женщинам запрещено ревновать своих избранников - считается, что 7 мая плохие мысли могут реализоваться в жизнь.

  • Не рекомендуется готовить из пшеничной муки - будут проблемы из желудком.

  • Не стоит принимать важные решения, подписывать бумаги 7 мая.

Напомним, что 9 мая в Украине празднуют День матери. Что это за праздник - читайте здесь.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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