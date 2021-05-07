Очень секретное подразделение: открылся любопытный момент о недавно созданном Центре противодействия дезинформации

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины отказались сообщить какие-либо контактные данные недавно созданного командой президента Владимира Зеленского "Центра противодействия дезинформации", заявив, что такого структурного подразделения у них нет.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Facebook в пятницу, 7 мая, директор информагентства "Українські новини" Денис Иванеско.

"Центр противодействия дезинформации при СНБО оказался настолько секретным, что даже в самом СНБО не знают где он находится и как туда позвонить. Ни адреса, ни улицы, ни разоблаченных фейков. Только статья расходов в бюджете", - пишет журналист, публикуя ответ Аппарата СНБО на соответствующий запрос.

Реакция пользователей соцсети не заставила себя ждать: "Мой адрес не дом и не улица...", "на дистанционке )))))", "все онлайн":

Как сообщалось, в начале апреля спикер InformNapalm резко высказался по поводу созданного Зеленским "Центра противодействия дезинформации".