Скачать
Пятница, 07.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Bellingcat и её большая интрига: почему фильм-расследование о "вагнеровцах" нагоняет страх на власть Зеленского
Bellingcat и её большая интрига: почему фильм-расследование о "вагнеровцах" нагоняет страх на власть Зеленского
Раскрыта тайна приквела "Игры престолов": "Телеграф" публикует первые кадры и исполнителей главных ролей
Раскрыта тайна приквела "Игры престолов": "Телеграф" публикует первые кадры и исполнителей главных ролей
8 и 9 мая в Украине: что отмечают в эти дни и в чем разница (инфографика)
8 и 9 мая в Украине: что отмечают в эти дни и в чем разница (инфографика)
Войска США уходят из Афганистана: что пишут о выводе контингента американские СМИ
Войска США уходят из Афганистана: что пишут о выводе контингента американские СМИ

Незаконно осужденный Россией крымчанин вернулся домой спустя 7 лет (фото)

Незаконно осужденный Россией крымчанин вернулся домой спустя 7 лет (фото)
Обновлено 16:14 Сегодня Телеграф Facebook Денисовой

Украинский политзаключенный, ученый Алексей Чирний, находившийся в 7-летнем заключении в России по незаконному приговору суда за якобы подготовку терактов на территории временно оккупированного Крыма, освобожден и уже пересек российско-украинскую государственную границу.

Об этом сообщает в пятницу, 7 мая, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в соцсети Facebook.

"Алексея незаконно удерживали в нескольких колониях строгого режима на территории Российской Федерации - в Магадане, Москве, Ростове-на-Дону. Сегодня его освободили из исправительной колонии строгого режима №15, что в городе Батайске Ростовской области", - написала украинский омбудсмен.

Она сообщила, что под наблюдением вооруженной охраны Чирния этапировали на российско-украинскую границу для принудительной депортации с территории России, "не давая Алексею пообщаться с его матерью и отцом, которые приехали его встречать из временно оккупированного Крыма".

В настоящее время, по данным Денисовой, Чирний пересек российско-украинскую границу и прибыл в украинский пункт пропуска "Меловое" Луганской области.

Душили и били током, грозили повесить: стало известно об издевательствах ФСБ над украинцем в Крыму

Алексей Чирний – украинский ученый, до оккупации Крыма работавший преподавателем военной истории в Симферопольском институте культуры. Имеет звание кандидата исторических наук.

В 2014 году оккупанты обвинили его и еще трех украинцев – кинорежиссера Олега Сенцова, Александра Кольченко и Геннадия Афанасьева, - в "подготовке теракта" и бросили за решетку. При этом Чирния принудительно объявили "гражданином России", а потому не пускали к нему украинского консула.

Сам политзаключенный настаивал, что он является гражданином Украины, а в 2015 году рассказал адвокату о пытках в российской тюрьме.

Другого фигуранта дела Афанасьева РФ экстрадировала в 2016 году, а Сенцова и Кольченко обменяли в 2019 году. Чирний в список на обмен не попал.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 340

Все по теме:

Россия, Освобождение, Ученый, Алексей Чирний, Политзаключенный, группа Сенцова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Засветился в Луганске, Донецке и Горловке: украинские хакеры разоблачили воевавшего на Донбассе российского военного (фото)
02 Итоги визита Блинкена в Украину: Зеленский и Путин получили важные сигналы от Байдена
03 Главарь "ДНР" собрался "отжимать" жилье переселенцев: насколько это правда и почему сейчас?
04 Украина вновь побила майский рекорд смертности от коронавируса: свежие данные
05 Пока мамы не было дома: 60-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку на Харьковщине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Незаконно осужденный Россией крымчанин вернулся домой спустя 7 лет (фото)
Незаконно осужденный Россией крымчанин вернулся домой спустя 7 лет (фото)
В Киеве разгневанный автомобилист напал на полную детей маршрутку (фото)
В Киеве разгневанный автомобилист напал на полную детей маршрутку (фото)
В Киеве из-за обиды заживо сожгли мужчину: первые детали, фото и видео
В Киеве из-за обиды заживо сожгли мужчину: первые детали, фото и видео
&quot;Мисс Украина Вселенная&quot; уже в США: в каких нарядах собирается дефилировать Ястремская (фото)
"Мисс Украина Вселенная" уже в США: в каких нарядах собирается дефилировать Ястремская (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь