Незаконно осужденный Россией крымчанин вернулся домой спустя 7 лет (фото)

Украинский политзаключенный, ученый Алексей Чирний, находившийся в 7-летнем заключении в России по незаконному приговору суда за якобы подготовку терактов на территории временно оккупированного Крыма, освобожден и уже пересек российско-украинскую государственную границу.

Об этом сообщает в пятницу, 7 мая, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в соцсети Facebook.

"Алексея незаконно удерживали в нескольких колониях строгого режима на территории Российской Федерации - в Магадане, Москве, Ростове-на-Дону. Сегодня его освободили из исправительной колонии строгого режима №15, что в городе Батайске Ростовской области", - написала украинский омбудсмен.

Она сообщила, что под наблюдением вооруженной охраны Чирния этапировали на российско-украинскую границу для принудительной депортации с территории России, "не давая Алексею пообщаться с его матерью и отцом, которые приехали его встречать из временно оккупированного Крыма".

В настоящее время, по данным Денисовой, Чирний пересек российско-украинскую границу и прибыл в украинский пункт пропуска "Меловое" Луганской области.

Алексей Чирний – украинский ученый, до оккупации Крыма работавший преподавателем военной истории в Симферопольском институте культуры. Имеет звание кандидата исторических наук.

В 2014 году оккупанты обвинили его и еще трех украинцев – кинорежиссера Олега Сенцова, Александра Кольченко и Геннадия Афанасьева, - в "подготовке теракта" и бросили за решетку. При этом Чирния принудительно объявили "гражданином России", а потому не пускали к нему украинского консула.

Сам политзаключенный настаивал, что он является гражданином Украины, а в 2015 году рассказал адвокату о пытках в российской тюрьме.

Другого фигуранта дела Афанасьева РФ экстрадировала в 2016 году, а Сенцова и Кольченко обменяли в 2019 году. Чирний в список на обмен не попал.