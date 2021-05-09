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Интерес падает с каждым годом: стало известно, сколько украинцев чтят День победы 9 мая

Интерес падает с каждым годом: стало известно, сколько украинцев чтят День победы 9 мая
09:21 Сегодня Телеграф

В Украине с каждым годом все меньше украинцев интересуются праздником "День победы" 9 мая и чтят память погибших героев.

Об этом говорится в результатах опроса КМИС.

Согласно данным исследования в апреле 2021 самыми популярными в стране являются Пасха (72%) и Рождество Христово (63%). В то же время наименее популярными являются День труда (12%) и День Конституции Украины (14%).

В свою очередь День Победы празднует треть граждан, по популярности (30%).

Так, в ТОП популярных праздников в Украине входят:

  • праздник Пасхи - 72%,
  • праздник Рождества Христова - 63%,
  • празднование Нового года - 55%,
  • праздник Дня Независимости - 37%,
  • праздник Международного Женского дня -  34%.

День Победы тем временем с 2011 года только теряет популярность, с 50% до 30% - в текущем году. 

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Напомним, что 8 мая Украинский институт национальной памяти представил новый видеоролик, созданный в рамках видео-проекта "Война и миф".

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, День Победы.
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