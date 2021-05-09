Интерес падает с каждым годом: стало известно, сколько украинцев чтят День победы 9 мая

В Украине с каждым годом все меньше украинцев интересуются праздником "День победы" 9 мая и чтят память погибших героев.
Об этом говорится в результатах опроса КМИС.
Согласно данным исследования в апреле 2021 самыми популярными в стране являются Пасха (72%) и Рождество Христово (63%). В то же время наименее популярными являются День труда (12%) и День Конституции Украины (14%).
В свою очередь День Победы празднует треть граждан, по популярности (30%).
Так, в ТОП популярных праздников в Украине входят:
День Победы тем временем с 2011 года только теряет популярность, с 50% до 30% - в текущем году.
Напомним, что 8 мая Украинский институт национальной памяти представил новый видеоролик, созданный в рамках видео-проекта "Война и миф".