Интерес падает с каждым годом: стало известно, сколько украинцев чтят День победы 9 мая

В Украине с каждым годом все меньше украинцев интересуются праздником "День победы" 9 мая и чтят память погибших героев.

Об этом говорится в результатах опроса КМИС.

Согласно данным исследования в апреле 2021 самыми популярными в стране являются Пасха (72%) и Рождество Христово (63%). В то же время наименее популярными являются День труда (12%) и День Конституции Украины (14%).

В свою очередь День Победы празднует треть граждан, по популярности (30%).

Так, в ТОП популярных праздников в Украине входят:

праздник Пасхи - 72%,

праздник Рождества Христова - 63%,

празднование Нового года - 55%,

праздник Дня Независимости - 37%,

праздник Международного Женского дня - 34%.

День Победы тем временем с 2011 года только теряет популярность, с 50% до 30% - в текущем году.

Напомним, что 8 мая Украинский институт национальной памяти представил новый видеоролик, созданный в рамках видео-проекта "Война и миф".