В Украину возвращается почти летнее тепло: синоптики дали прогноз погоды на понедельник

В понедельник, 10 мая в Украину вернется потепление, но дожди пройдут в Харькове, Донецке, Луганске и Запорожье.

Об этом 9 мая сообщили синоптики украинского метеорологического центра.

Согласно прогнозу на всей территории страны, кроме восточных областей не ожидается осадков.

На севере, в центре и на юге будет от +16 до +19 градусов.

На западе будет от +19 до +23 градусов. Восточные области же остудит дождь до +14 +18 градусов.

Теплее всего будет в Ужгороде, где днем градусник может показать до +23 градусов. Холоднее же всего будет в Донецке, где днем будет +14 градусов.

В свою очередь в Киеве воздух нагреется до +18 +20 градусов. С самого утра погода будет облачной.

В Харькове термометры покажут от +15 до +17 градусов. Тем не менее в городе ожидается дождь.

Во Львове будет тепло на уровне +20 +22 градусов. Осадков не ожидается, небо будет преимущественно безоблачным.

В Одессе ожидаются более прохладные температуры, от +15 до +17 градусов. Погода будет облачной с утра и о вечера, пока не пройдет небольшой дождь.

В Днепре воздух нагреет до +16 +18 градусов. Погода будет облачной.

Отметим, 10 мая на западе, севере и в центре, ночью 10 мая и на востоке и юге на поверхности почвы ожидаются заморозки до -4 градусов.

Напомним, что ранее синоптики озвучили прогноз погоды до 10 мая.