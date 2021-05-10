Расцарапанное лицо и оторванный "до мяса" ноготь: на украинку напали в самолете (фото)

На борту самолета компании "Azur Air", следовавшего из Киева в Доминиканскую Республику, случился конфликт между пассажирами, в результате чего девушке расцарапали лицо и руки, а также у нее оторван ноготь.

Об инциденте, который произошел в субботу, 8 мая, рассказал блогер Андрей Трушковский в своем аккаунте в Instagram, находившийся в компании пострадавшей девушки Юлии и ее мужа Константина.

По словам блогера, конфликт начался из-за того, что муж Юлии отодвинул свое кресло, что якобы не понравилось супружеской паре, которая сидела сзади.

"Костя с Юлей спали. Ребенок сзади начала бить по сиденью Юли, Костя просто попросил, чтобы он этого не делал. В следующий момент Костя встал и пошел в туалет, а когда вернулся, сел на свое кресло и откинул его. Женщина (которая сидела сзади - Ред) не Костю начала дубасить, а Юлю, которая спала, и х ** рить ее в кресло. Затем расцарапала ей лицо, погрызла руку и откусила ноготь", - рассказал Трушковский.

Фотографии последствий инцидента опубликовало интернет-издание "OBOZREVATEL".

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На фото видны поцарапанные руки девушки, а также поврежденный ноготь.

В комментарии OBOZREVATEL Трушковский рассказал, что ни"Azur Air", ни "Anex Tour" ситуацию не прокомментировали. Полиция отпустила пару, а Юлия собирается подавать на женщину в суд самостоятельно.

Как сообщалось, 10 апреля в Стамбуле на борту самолета авиакомпании Tunisair произошла массовая драка пассажиров.