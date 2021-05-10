Новолуние 11 мая: что можно делать и как подготовиться

Астрологи считают, что новолуние - это как раз то самое время, когда нужно начинать действовать. В мае 2021 года оно выпадает на 11 число. Точная фаза новолуния произойдет - 11 мая в 22:01 по Киеву.

Астролог Елена Осипенко рассказала в своем YouTube-канале, чем примечателен этот период.

"Новолуние 11-го мая крайнее перед коридором затмений, который начнется уже в данном лунном месяце. 26-го мая произойдет полное лунное затмение с максимально большой и мощной по своему влиянию Луной - в перигее лунной орбиты. 30-го мая Меркурий войдет в свое ретроградное движение и все социальные процессы уменьшат свою скорость до минимальных значений. Меркурий будет притормаживать нас всех до 23 июня. А 10-го июня для всех землян произойдет еще одно затмение - солнечное", - делится эксперт.

Не начинайте важных дел, они могут иметь сложную судьбу и идти не с той скоростью, с которой вы ожидаете. Не делайте дорогих покупок, особенно автомобилей, недвижимости и дорогой оргтехники.

Лучше в этот период заканчивать уже ранее начатое, спокойно в текущем режиме вести свои дела и заниматься подготовительными процессами к будущим вашим стартам. Благоприятно продолжать учиться, делать ремонт, все реконструировать и доделывать. Будьте готовы к задержкам и отсрочкам.

Этот период новолуния каждый лунный месяц является самым благодатным для человеческой души. Это дни духовного и телесного очищения, переосмысления, принятия и прощения, если, конечно, мы проживаем их осознанно. Будьте в хорошем настроении, испытывайте благодарность ко всему, что вас окружает, верьте в лучшее и в первый час после новолуния - планируйте свое будущее на лунный месяц вперед.

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