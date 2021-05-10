Без "красных" зон, но с ограничениями: в каких регионах Украины сейчас самый жесткий карантин (карта)

В Украине ряд областей покинули "красную" зону и теперь большинство регионов "желтые". Также на сегодняшний день в стране осталось 8 "оранжевых" зон.

Об этом говорится в отчете Минздрава по областям страны 10 мая.

Согласно данным карты эпидемзон "Телеграфа", в "оранжевой" зоне находятся:

Волынская обл.,

Житомирская обл.,

Тернопольская обл.,

Черкасская обл.,

Луганская обл.,

Донецкая обл.,

Кировоградская обл.,

Николаевская обл.

Стоит не забывать, что остальные регионы находятся в "желтой" зоне, которая предусматривает определенный перечень ограничений:

находится на улице без паспорта или другого документа для удостоверения личности,

покидать свое место самоизоляции,

проводить массовые мероприятия при участии более 1 человека на 4 кв. м. либо с заполненностью выше половины,

посещать учебные заведения при том, что более половины учащихся на самоизоляции,

посторонним лицам посещать учреждения соцзащиты.

"Оранжевая" же зона, включая запреты "желтой" запрещает:

проводить массовые мероприятия с более чем 20 людьми,

работу мест размещения, кроме гостиниц,

работать развлекательным заведениям ночью,

плановые госпитализации в медучреждениях,

работать спортзалам и учреждениям культуры,

принимать новые смены в детских лагерях.

Напомним, что 10 мая в стране продолжает падать число людей с "короной". За сутки зарегистрировали 2817 человек.