Без "красных" зон, но с ограничениями: в каких регионах Украины сейчас самый жесткий карантин (карта)

В Украине ряд областей покинули "красную" зону и теперь большинство регионов "желтые". Также на сегодняшний день в стране осталось 8 "оранжевых" зон.
Об этом говорится в отчете Минздрава по областям страны 10 мая.
Согласно данным карты эпидемзон "Телеграфа", в "оранжевой" зоне находятся:
- Волынская обл.,
- Житомирская обл.,
- Тернопольская обл.,
- Черкасская обл.,
- Луганская обл.,
- Донецкая обл.,
- Кировоградская обл.,
- Николаевская обл.
Стоит не забывать, что остальные регионы находятся в "желтой" зоне, которая предусматривает определенный перечень ограничений:
- находится на улице без паспорта или другого документа для удостоверения личности,
- покидать свое место самоизоляции,
- проводить массовые мероприятия при участии более 1 человека на 4 кв. м. либо с заполненностью выше половины,
- посещать учебные заведения при том, что более половины учащихся на самоизоляции,
- посторонним лицам посещать учреждения соцзащиты.
"Оранжевая" же зона, включая запреты "желтой" запрещает:
- проводить массовые мероприятия с более чем 20 людьми,
- работу мест размещения, кроме гостиниц,
- работать развлекательным заведениям ночью,
- плановые госпитализации в медучреждениях,
- работать спортзалам и учреждениям культуры,
- принимать новые смены в детских лагерях.
Напомним, что 10 мая в стране продолжает падать число людей с "короной". За сутки зарегистрировали 2817 человек.