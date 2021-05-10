Заболеваемость коронавирусом продолжает снижаться на фоне затяжных праздников: данные на 10 мая

В Украине по состоянию на понедельник, 10 мая, зафиксировано 2817 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 159 детей и 31 медработник.

Об этом в понедельник утром сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 414 человек;

летальных случаев - 119;

выздоровели - 9002 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 21 883 (в том числе методом ПЦР - 13158, методом ИФА - 2250, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 6475);

1004 человека привито против COVID-19 за сутки 9 мая в Украине.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243), Львовской (217), Киевской (184) и Харьковской (175) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 2 122 327 человек;

выздоровели – 1 768 753 лица;

летальных исходов - 46 512;

проведено ПЦР-тестов – 9 668 937.

863645 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 863 643 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

По состоянию на 9 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 529 431 человек.

Как сообщалось, 8 мая руководитель национальной экспертной группы по инфекционном контроле Андрей Александрин выразил убеждение, что Украина проходит третий пик первой волны коронавируса и на самом деле снижения заболеваемости не наблюдается.