Заболеваемость коронавирусом продолжает снижаться на фоне затяжных праздников: данные на 10 мая

В Украине по состоянию на понедельник, 10 мая, зафиксировано 2817 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 159 детей и 31 медработник.
Об этом в понедельник утром сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook.
Также за минувшие сутки:
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243), Львовской (217), Киевской (184) и Харьковской (175) областях.
За все время пандемии в Украине:
По состоянию на 9 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 529 431 человек.
Как сообщалось, 8 мая руководитель национальной экспертной группы по инфекционном контроле Андрей Александрин выразил убеждение, что Украина проходит третий пик первой волны коронавируса и на самом деле снижения заболеваемости не наблюдается.