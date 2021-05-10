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В Украине почти половина населения не знает, когда случилась Чернобыльская катастрофа - данные социологов

В Украине почти половина населения не знает, когда случилась Чернобыльская катастрофа - данные социологов
19:03 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Почти половина украинцев не знают, когда произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС. 

Такие результаты показал опрос, проведенный КМИС 13-15 апреля этого года. 

Назвать точную дату смогли 52% опрошенных. 

17,5% респондентов смогли вспомнить год, но не дату. Другую дату назвало 15,5% опрошенных, а еще 17,1% затруднились с ответом. 

Среди возрастных категорий меньше всего осведомлены в этом вопросе оказались молодые люди в возрасте 18-29 лет. А лучше всего помнят дату граждане в возрасте 50-69 лет.

Примечательно то, что аналогичный опрос, проведенный в прошлом году, показал, что лишь 40,4% украинцев знают дату трагедии на ЧАЭС. 

Также опрос показал, что большинство украинцев убеждены в том, что главной причиной взрыва послужили ошибки руководства или персонала (36%). Ошибки руководства в паре с конструктивными недостатками станции назвали причиной катастрофы 26% опрошенных. 

Меньше всего украинцев считает, что причиной взрыва стал несчастный случай (8%) или ошибки при конструировании и строительстве ЧАЭС (11%). 

Как сообщалось ранее, в честь 35-ой годовщины трагедии на Чернобыльской АЭС СБУ рассекретила архивные документы КГБ, в которых рассказывается о том, что аварии на ЧАЭС случались и до катастрофы.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, ЧАЭС, Чернобыльская АЭС.
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