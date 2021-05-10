В Украине почти половина населения не знает, когда случилась Чернобыльская катастрофа - данные социологов

Почти половина украинцев не знают, когда произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС.

Такие результаты показал опрос, проведенный КМИС 13-15 апреля этого года.

Назвать точную дату смогли 52% опрошенных.

17,5% респондентов смогли вспомнить год, но не дату. Другую дату назвало 15,5% опрошенных, а еще 17,1% затруднились с ответом.

Среди возрастных категорий меньше всего осведомлены в этом вопросе оказались молодые люди в возрасте 18-29 лет. А лучше всего помнят дату граждане в возрасте 50-69 лет.

Примечательно то, что аналогичный опрос, проведенный в прошлом году, показал, что лишь 40,4% украинцев знают дату трагедии на ЧАЭС.

Также опрос показал, что большинство украинцев убеждены в том, что главной причиной взрыва послужили ошибки руководства или персонала (36%). Ошибки руководства в паре с конструктивными недостатками станции назвали причиной катастрофы 26% опрошенных.

Меньше всего украинцев считает, что причиной взрыва стал несчастный случай (8%) или ошибки при конструировании и строительстве ЧАЭС (11%).

Как сообщалось ранее, в честь 35-ой годовщины трагедии на Чернобыльской АЭС СБУ рассекретила архивные документы КГБ, в которых рассказывается о том, что аварии на ЧАЭС случались и до катастрофы.