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Радоница 2021: что нужно знать о поминальном дне (инфографика)

Радоница 2021: что нужно знать о поминальном дне (инфографика)
Обновлено 21:18 Сегодня Телеграф

Во вторник второй недели после Пасхи отмечается день поминовения усопших — Радоница или "родительский день". В 2021 году Радоница выпала на 11 мая. 

На Радоницу существует обычай празднования Пасхи на могилах усопших. В этот день люди посещают храм, а после отправляются на кладбище и наводят на могилках порядок после зимы. Также, принято накрывать ритуальный стол на могиле, но оставлять на гробу еду не стоит. Распивать алкоголь на могиле - нельзя. 

В эти дни за своих родных принято подавать милостыню, и делать добрые дела. 

"Телеграф" составил инфографику, в которой рассказали, что можно и нельзя делать в этот день.

Ранее, "Телеграф" писал, что 11 мая произойдет последнее весеннее новолуние в 2021 году. Астролог Елена Осипенко рассказала, что запрещено делать в этот день.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Запреты, Радоница.
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