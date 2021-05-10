Радоница 2021: что нужно знать о поминальном дне (инфографика)

Во вторник второй недели после Пасхи отмечается день поминовения усопших — Радоница или "родительский день". В 2021 году Радоница выпала на 11 мая.

На Радоницу существует обычай празднования Пасхи на могилах усопших. В этот день люди посещают храм, а после отправляются на кладбище и наводят на могилках порядок после зимы. Также, принято накрывать ритуальный стол на могиле, но оставлять на гробу еду не стоит. Распивать алкоголь на могиле - нельзя.

В эти дни за своих родных принято подавать милостыню, и делать добрые дела.

"Телеграф" составил инфографику, в которой рассказали, что можно и нельзя делать в этот день.

Ранее, "Телеграф" писал, что 11 мая произойдет последнее весеннее новолуние в 2021 году. Астролог Елена Осипенко рассказала, что запрещено делать в этот день.