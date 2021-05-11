И снова похолодание: украинцев предупредили о неприятном сюрпризе

12 мая атмосферные фронты принесут в Украину периодические дожди и местами грозы.

Об этом говорится в прогнозе погоды 11 мая синоптика Натальи Диденко.

Относительно сухо будет на западе страны, но Закарпатье накроет дождями.

Осадков также не ожидается в Винницкой, Житомирской, Одесской области.

Ветер будет порывистым, северо-восточным.

В ночь на среду похолодает до +7 +11 градусов, на севере будет от +4 до +7 градусов.

В большинстве областей температура будет от +12 до +17 градусов, в то время как на западе будет от +15 до +21 градуса.

Теплее всего будет на Закарпатье, там температура поднимется до +25 градусов.

В столице 12 мая ожидается небольшой дождь. Ветер будет порывистым, а воздух теплым, на уровне +15 +16 градусов.

Напомним, что ранее синоптики озвучили прогноз погоды на неделю.