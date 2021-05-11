Зеленский подписал закон о заочном осуждении преступников: что он означает

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, регулирующий процедуру досрочного ареста лиц, которые укрываются от следствия на оккупированных территориях или в других странах.
Об этом информирует пресс-служба Офиса президента.
В сообщении объясняется, что, согласно украинскому законодательству, для того, чтобы против лица начали специальное досудебное расследование, его должны объявить в международный розыск.
Интерпол периодически отказывается объявлять в розыск определенных лиц, поскольку видит в этом признаки политического преследования. А украинские суды часто отказывают в старте специального расследования до момента объявления лица в розыск Интерпола.
После вступления в силу нового закона, против подозреваемого можно будет начать спецрасследование если он:
Такого подозреваемого также могут заочно арестовать по решению следственного судьи.
Ранее "Телеграф" более детально писал о том, что меняет закон №2164. Со всеми деталями можно ознакомиться по ссылке.