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Зеленский подписал закон о заочном осуждении преступников: что он означает

Зеленский подписал закон о заочном осуждении преступников: что он означает
Обновлено 20:33 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, регулирующий процедуру досрочного ареста лиц, которые укрываются от следствия на оккупированных территориях или в других странах. 

Об этом информирует пресс-служба Офиса президента

В сообщении объясняется, что, согласно украинскому законодательству, для того, чтобы против лица начали специальное досудебное расследование, его должны объявить в международный розыск. 

Интерпол периодически отказывается объявлять в розыск определенных лиц, поскольку видит в этом признаки политического преследования. А украинские суды часто отказывают в старте специального расследования до момента объявления лица в розыск Интерпола. 

После вступления в силу нового закона, против подозреваемого можно будет начать спецрасследование если он:

  • находится в международном розыске;
  • уклоняется от вызова в суд, находясь на территории другого государства или на оккупированных териториях. 

Такого подозреваемого также могут заочно арестовать по решению следственного судьи. 

Ранее "Телеграф" более детально писал о том, что меняет закон №2164. Со всеми деталями можно ознакомиться по ссылке.  

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Суд, Владимир Зеленский, ОПУ.
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