Зеленский подписал закон о заочном осуждении преступников: что он означает

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, регулирующий процедуру досрочного ареста лиц, которые укрываются от следствия на оккупированных территориях или в других странах.

Об этом информирует пресс-служба Офиса президента.

В сообщении объясняется, что, согласно украинскому законодательству, для того, чтобы против лица начали специальное досудебное расследование, его должны объявить в международный розыск.

Интерпол периодически отказывается объявлять в розыск определенных лиц, поскольку видит в этом признаки политического преследования. А украинские суды часто отказывают в старте специального расследования до момента объявления лица в розыск Интерпола.

После вступления в силу нового закона, против подозреваемого можно будет начать спецрасследование если он:

находится в международном розыске;

уклоняется от вызова в суд, находясь на территории другого государства или на оккупированных териториях.

Такого подозреваемого также могут заочно арестовать по решению следственного судьи.

Ранее "Телеграф" более детально писал о том, что меняет закон №2164. Со всеми деталями можно ознакомиться по ссылке.