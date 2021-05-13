Будет теплеть, но не без дождей: синоптики дали прогноз погоды на четверг

13 мая в сторону Украины принесет циклон Kai, в результате почти во всех областях, кроме восточных пройдут дожди.

Об этом в своем прогнозе 12 мая сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.

Более обильными осадки будут на западе страны. Они также возможно пройдут в Виннице и Житомире.

Потепление ожидается на востоке страны и на юге, а также на Днепропетровщине, где воздух нагреет до +19 +22.

В остальных областях страны в течение дня будет от +15 до +19 градусов.

В столице Украины осадки маловероятны. Воздух днем будет нагреваться до +15 +18 градусов.

При этом, в течение 16-17 мая на востоке страны температуры возрастут до +30 градусов.

Карта: УГМЦ

Напомним, что ранее синоптики дали прогноз погоды на неделю.