"Добро пожаловать в реальность": в сети обсуждают ограбление нардепа Гончаренко

Народного депутата Сергея Гончаренко ограбили в поезде сообщением "Одесса-Ковель". Преступники, которых уже задержали, вытащили у него сумку с 20 тысячами гривен и все банковские карты.

Об этом инциденте он написал в своем Telegram-канале.

По словам Гончаренко, ограбление произошло, когда все в вагоне спали, и он, в том числе.

"Утром, сразу после того, как проснулся, я заметил, что с карточек еще ночью начали снимать деньги", - признался нардеп.

Как позже выяснили полицейские, грабители, заполучив сумку с деньгами, тут же начали расплачиваться карточками в ближайшем супермаркете "АТБ" от вокзала в Жмеринке.

"Добро пожаловать в реальность, вот мы так и живем", "А что вы хотите, люди обеднели. Не от хорошей жизни они этим занимаются", "Полиция для депутатов только и работает. Первый вопрос при выезде на происшествие : являетесь ли вы депутатом? Если нет, то идите на х**н, ждите, мы работаем....", - комментируют случай с депутатом в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее на дом народного депутата под Киевом напали неизвестные, украли крупную сумму денег.