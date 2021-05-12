Ураза-байрам: когда и как отмечают этот праздник

С вечера 12 мая наступает один из двух крупных мусульманских праздников после Курбан-Байрама - Праздник разговения Ураза-байрам. Этот праздник установлен по случаю окончания поста в священный месяц Рамадан.

Стоит отметить, что дата события уникальна для каждого года: в 2021 году эта дата — 13 мая.

Для мусульман - это особо важный праздник. В этот день мусульмане по всему миру совершают полное омовение и надевают лучшие наряды. А приготовление к Ураза-байраму начинается заранее: мусульмане проводят генеральную уборку в своих доках и готовят сытные блюда.

Также, в этот день принято посещать родственников, старших и больных, посещать кладбища, поминая усопших.

"Телеграф" также приготовил красивые поздравления в картинках и открытках в честь праздника.

Напомним, что 12 апреля с заходом солнца начался священный для мусульман месяц - Рамадан, во время которого верующие в дневное время отказываются от приёма пищи, питья, курения и интимной близости.