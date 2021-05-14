В пятницу в Украину придет почти летняя жара и грозовые дожди: прогноз синоптиков

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Пятница, 14.05.2021
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00:16 Сегодня Телеграф

В Украине 14 мая ожидается теплая погода.

Об этом 13 мая сообщила в своем прогнозе синоптик Наталья Диденко.

На востоке страны будет теплее всего, там ожидается температура от +24 до +28 градусов.

погода украина

В Запорожье и Днепре воздух нагреется от +22 до +26 градусов.

На большей части территорий страны воздух нагреется до +19 +22 градусов.

В то же время на западе страны воздух будет от +17 до +22 градусов.

погода в украине

Дожди ожидаются на западе, севере, Виннице и Одессе, а также частично в Черкассах и Кропивницком.

В остальных областях будет сухая погода.

В столице погода будет дождливой с температурой до +20 градусов.

 карта

Карта: УГМЦ

Напомним, что украинские синоптики озвучили прогноз погоды в Украине до конца недели.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Погода, Прогноз погоды.
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