Сел сразу после взлета: в Херсоне совершил аварийную посадку вертолет с Разумковым на борту

Сегодня, 13 мая, в аэропорту Херсона аварийную посадку совершил вертолет, в котором находился глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

О ЧП со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает издание "Цензор.НЕТ".

Известно, что воздушное судно было вынуждено сесть сразу же после взлета около 16:00.

По предварительным данным, у вертолета был неисправен двигатель. К счастью, никто не пострадал.

Отметим, что спикер ВРУ находился в Херсоне в рамках рабочей поездки вместе со спикером Сейма Литвы Викторией Чмилите‑Нильсен.

На вертолете Разумков должен был вернуться в столицу. Но после ЧП он едет в Киев на автомобиле.

Ранее "Телеграф" писал о том, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал скандальные выходки нардепов из фракции "Слуга народа".