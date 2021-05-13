Под Печерским судом, где слушают дело Медведчука, произошла потасовка (видео)

Сегодня, 13 мая, под Печерским судом Киева, где рассматривают дело подозреваемого в госизмене нардепа ОПЗЖ Виктор Медведчука, произошла потасовка с участием активистов.

Как сообщает Телеграмм-канал Perepichka News, активисты развернули плакат "Медведчук пидарешт", после чего попытались штурмовать здание суда.

После неудачной попытки прорваться внутрь, случился конфликт с полицией. Впрочем, обошлось без ЧП: копы добились того, что провокационный плакат убрали.

Напомним, в то время, как в Печерском районном суде Киева проходит заседание по избранию меры пресечения подозреваемому в государственной измене народному депутату и главе политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку, СМИ опубликовали запись якобы его телефонного разговора с тогдашним замруководителя администрации президента РФ Владимиром Островенко.