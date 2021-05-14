В Украине накануне выходных снизилось число летальных случаев от коронавируса: данные на 14 мая

В Украине по состоянию на 14 мая зафиксировали 7562 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 336 детей и 216 медработников.

Об этом в пятницу утром сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook.

Также за минувшие сутки в Украине:

госпитализированы - 2195 человек;

летальных случаев - 287;

выздоровели - 15958 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 79 452 (в том числе методом ПЦР – 33 889, методом ИФА – 14 118, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 31 445);

21 587 человек привито против COVID-19 за сутки 13 мая в Украине.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки резко уменьшилось количество летальных исходов: если за среду, 12 мая в Украине скончались 346 человек, то за четверг, 13 мая, - 287.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 2 143 448 человек;

выздоровели – 1 832 601 человек;

летальных исходов - 47 620;

проведено ПЦР-тестов – 9 790 291;

всего с начала прививочной кампании привито 918 164 человека, из них получили 1 дозу - 918 162 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 8 358 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

По состоянию на 13 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 550 017 человек.

Как сообщалось, известный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что последние исследования по распространению коронавирусной инфекции показывают, что основным в распространении коронавируса является не воздушно-капельный, а аэрозольный путь, тогда как контактный путь практически не действует.