В Украине накануне выходных снизилось число летальных случаев от коронавируса: данные на 14 мая

В Украине по состоянию на 14 мая зафиксировали 7562 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 336 детей и 216 медработников.
Об этом в пятницу утром сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook.
Также за минувшие сутки в Украине:
Стоит отметить, что за прошедшие сутки резко уменьшилось количество летальных исходов: если за среду, 12 мая в Украине скончались 346 человек, то за четверг, 13 мая, - 287.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях.
За все время пандемии в Украине:
По состоянию на 13 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 550 017 человек.
Как сообщалось, известный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что последние исследования по распространению коронавирусной инфекции показывают, что основным в распространении коронавируса является не воздушно-капельный, а аэрозольный путь, тогда как контактный путь практически не действует.