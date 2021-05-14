С погодой в выходные повезет не всем: синоптики рассказали, где будут идти дожди и грозы

Ближайшие выходные, суббота и воскресенье, 15 и 16 мая, будут дождливыми, но не везде.
Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко в Facebook.
"Дожди в субботу ожидаются на западе и севере Украины. В воскресенье дожди пройдут опять же на западе, появятся в южной части и местами на Харьковщине. Во время дождей местами возможны грозы", - рассказала она, отметив, что в областях, оказавшихся вне этого списка, осадков не будет.
При этом температура воздуха на выходных будет в пределах +18…+27 градусов в зависимости от региона.
Как сообщал "Телеграф", в Одессе начался курортный сезон.