С погодой в выходные повезет не всем: синоптики рассказали, где будут идти дожди и грозы

Ближайшие выходные, суббота и воскресенье, 15 и 16 мая, будут дождливыми, но не везде.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"Дожди в субботу ожидаются на западе и севере Украины. В воскресенье дожди пройдут опять же на западе, появятся в южной части и местами на Харьковщине. Во время дождей местами возможны грозы", - рассказала она, отметив, что в областях, оказавшихся вне этого списка, осадков не будет.

При этом температура воздуха на выходных будет в пределах +18…+27 градусов в зависимости от региона.

В центральной части +20…+25 градусов.

На Севере в течение дня +18…+23 градуса.

В южной части Украины +22… +27 градусов, в Одесской области +20…+24 градуса.

В западных областях +16... +22 градуса.

Как сообщал "Телеграф", в Одессе начался курортный сезон.