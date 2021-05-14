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С погодой в выходные повезет не всем: синоптики рассказали, где будут идти дожди и грозы

С погодой в выходные повезет не всем: синоптики рассказали, где будут идти дожди и грозы
23:18 Сегодня Телеграф

Ближайшие выходные, суббота и воскресенье, 15 и 16 мая, будут дождливыми, но не везде.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"Дожди в субботу ожидаются на западе и севере Украины. В воскресенье дожди пройдут опять же на западе, появятся в южной части и местами на Харьковщине. Во время дождей местами возможны грозы", - рассказала она, отметив, что в областях, оказавшихся вне этого списка, осадков не будет.

Погода в Украине 15 мая

При этом температура воздуха на выходных будет в пределах +18…+27 градусов в зависимости от региона.

  • В центральной части +20…+25 градусов.
  • На Севере в течение дня +18…+23 градуса.
  • В южной части Украины +22… +27 градусов, в Одесской области +20…+24 градуса.
  • В западных областях +16... +22 градуса.

Погода в Украине 16 мая

Как сообщал "Телеграф",  в Одессе начался курортный сезон.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Погода, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Выходные.
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