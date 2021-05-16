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Третья неделя по Пасхе: народные приметы и запреты

Третья неделя по Пасхе: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

По православному церковному календарю, в 2021 году на 16 мая выпадает третья неделя по Пасхе. В этот день чтут память святых жен-мироносиц, а также отмечается народный праздник - Тимофей и Мавра, или Мавра Молочница.

Мироносицы - мужественные женщины, котоpые стали свидетельницами страданий, смерти и воскресения Иисуса Христа. Именно им первым явился воскресший Иисус. Само слово "миpоносицы" означает "носящие миро": в ночь Воскpесения Хpистова эти женщины спешили к гpобy Господню с миpой (благовонием) в pyках, чтобы по обычаю разлить его на тело усопшего. День Жен-мироносиц является общим женским праздником.

Также 15 мая почитают память мученицы Мавры и ее мужа - мученика Тимофея.

Тимофей и Мавра жили в конце 3 века. Супруги были подвержены чудовищным пыткам и распяты после того, как Тимофей был обвинен в распространении христианской веры и хранении богослужебных книг. Узнав об аресте мужа, Мавра открыто признала себя христианкой и выразила желание разделить мучения с супругом.

Этот день в народе еще называют Маврой Молочницей. Считалось, что именно 15 мая коровы приносят самое вкусное и густое молоко.

Народные приметы 16 мая

  • Много росы на рассвете - к погожим дням. Ее отсутствие говорит о скором дожде.

  • Соловьи запели перед Маврой - весна зацветет дружно.

  • Если в этот день гуси и утки машут крыльями, обязательно намашут бурю.

  • Родившиеся 16 мая обладают способностью хорошо готовить и от рождения имеют отменное здоровье. Носить им следует хризолит или турмалин.

Что запрещено делать 16 мая

  • Мужчинам не рекомендуется работать в саду и на огороде в этот день - урожай будет небогатым.

  • Не следует в этот день беспечно относиться к молоку: если прольете - в дом придет беда. Поэтому лучше не пить его и не использовать при готовке.

  • Нельзя в этот день плакать - в жизнь может ворваться настоящая печаль.

Ранее "Телеграф" сообщал, что погода на воскресенье, 16 мая, в некоторых областях Украины обещает быть дождливой.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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