Все еще тепло, но с дождями: какой будет погода в Украине 16 мая

В Украине в воскресенье все еще будет по-летнему тепло, но жителям южных и западных областей не стоит выходить из дома без зонтиков.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Как сообщают синоптики, наиболее прохладно будет на Западе Украины, там температура воздуха днем будет на уровне +17...+21 градуса по Цельсию.
На Востоке страны столбик термометра и вовсе может подняться до +27...+29 градусов.
В остальных областях +22...+26 днем и +11...+13 ночью.
На Западе и в южных областях ожидаются дожди.
А вот с начала новой недели дожди с грозами пройдут по всей территории Украины, из-за чего в стране заметно похолодает.
Как сообщалось ранее, в китайском Ухане накануне прошел разрушительный торнадо, а местами город засыпало градом, размером с куриное яйцо.