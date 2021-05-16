Все еще тепло, но с дождями: какой будет погода в Украине 16 мая

В Украине в воскресенье все еще будет по-летнему тепло, но жителям южных и западных областей не стоит выходить из дома без зонтиков.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Как сообщают синоптики, наиболее прохладно будет на Западе Украины, там температура воздуха днем будет на уровне +17...+21 градуса по Цельсию.

На Востоке страны столбик термометра и вовсе может подняться до +27...+29 градусов.

В остальных областях +22...+26 днем и +11...+13 ночью.

На Западе и в южных областях ожидаются дожди.

А вот с начала новой недели дожди с грозами пройдут по всей территории Украины, из-за чего в стране заметно похолодает.

Как сообщалось ранее, в китайском Ухане накануне прошел разрушительный торнадо, а местами город засыпало градом, размером с куриное яйцо.