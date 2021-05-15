"Живут в реалиях Беларуси или РФ": жители украинских сел возле границы не имеют доступа к отечественным телеканалам

Жители сел, расположенных в 50-70 километрах от границы, в принципе не имеют доступа к украинскому телевидению.

Об этом рассказал председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Щегол, передает Интерфакс.

В частности, по его словам, такая проблема наблюдается в пограничных селах в Волынской, Ровенской, Черниговской и Житомирской областях.

"Они живут в реалиях Беларуси или Российской Федерации и узнают о любых новости в Украине через 2-3 недели", - сказал он.

Щегол заявил, что большая часть информации, которую получают жители этих территорий доходит к ним в искаженной российской пропагандой форме, что является большой проблемой в условиях военной агрессии.

Именно из-за этого и были выделены 490 миллионов гривен на строительство цифровой многоканальной телесети Multiplex MX-7.

Как сообщалось ранее, вопрос о строительстве этой сети поднимался на заседании СНБО 14 мая.

Предполагается, что она будет вещать на не менее 95% территории Украины уже к концу этого года.