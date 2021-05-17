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Какой праздник 17 мая: народные приметы и запреты

Какой праздник 17 мая: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels

В понедельник, 17 мая, почитается память страстотерпицы Пелагии Тарсийской, девы. Другое название праздника - День баклушников.

Пелагия родилась в 3 веке в Малой Азии в семье знатных язычников. Она была очень красивой и образованной девушкой, поэтому император Диоклетиан (гонитель христиан) намеревался выдать ее замуж за своего приемного сына. Увидев красоту Пелагеи, император решил сам на ней жениться. После отказа девушку убили.

Пелагея считается заступницей невинных девушек и птиц. Именно к Пелагее обращались, если требовалась помощь невинным людям.

День святой Пелагеи назывался также и "Днем баклушников". Именно 17 мая крестьяне пытались заготовить материал, который можно было использовать для изготовления деревянных ложек - баклуш. Работа была простая, - отсюда и пошло выражение "Бить баклуши".

Народные приметы 17 мая

  • Майских жуков много - будет засуха.

  • Нет росы утром 17 мая - погода изменится.

  • Кукует кукушка - примета к тому, что погода будет хорошей.

  • Бледное солнце - плохая погода продержится долго.

  • Если воробьи носятся по небу стаями и не находят себе места - ветер будет.

  • Родившиеся 17 мая наделены даром понимать животных и птиц. Носить им следует алмаз.

Что запрещено делать 17 мая

  • В этот день нельзя обижать птиц. Если человек зарубит домашнюю птицу, то она перестанет у него водится.

  • Нельзя дарить жемчуг - тот, кому его вручат, может попасть в беду. Тоже касается дарение зеркал (можно разориться), иголок и булавок (можно поссориться).

Ранее "Телеграф" сообщал, что летом ожидаются аномально жаркие дни.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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