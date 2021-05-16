Скачать
Понедельник, 17.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Крым и Донбасс лишь первый шаг путинской орды, и у неё есть свой "троянский конь", - Андрей Сенченко
Крым и Донбасс лишь первый шаг путинской орды, и у неё есть свой "троянский конь", - Андрей Сенченко
Главные события недели: арест Медведчука, стрельба в Казани и отставки в Кабмине
Главные события недели: арест Медведчука, стрельба в Казани и отставки в Кабмине
Нужно выскочить из "минской колеи": Зеленскому озвучили "домашнее задание" накануне встречи с Байденом
Нужно выскочить из "минской колеи": Зеленскому озвучили "домашнее задание" накануне встречи с Байденом
В синагоге возле Иерусалима во время молитвы обрушилась трибуна: видео происшествия и данные о пострадавших
В синагоге возле Иерусалима во время молитвы обрушилась трибуна: видео происшествия и данные о пострадавших

Понедельник принесет похолодание в Украину: прогноз погоды на 17 мая

Понедельник принесет похолодание в Украину: прогноз погоды на 17 мая
23:18 Вс, 16 Май 2021 Телеграф

В понедельник циклон принесет в Украину небольшое понижение температур воздуха и дожди с грозами.

Об этом 16 мая в своем прогнозе сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, более вероятны осадки на севере и в центре, а также на Одесчине и Николаевщине.

дожди

На востоке и западе в большинстве будет сухая погода.

Небольшое похолодание ожидается в полосе от Киева до Одессы.

В среднем температуры воздуха будут от +17 до +22 градусов.

холод

И только на востоке и юге, кроме Одессы, Днепра и Сум будет теплее всего, от +23 до +29 градусов.

В Киеве 17 мая будет дождливым. Температуры воздуха слегка понизятся, до +18 +20 градусов.

карта

Карта: УГМЦ

Напомним, как народный синоптик Леонид Горбань поделился прогнозом погоды на приближающееся лето.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 244

Все по теме:

Погода, Прогноз погоды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинцы до сих пор наполняют бюджет захваченного Крыма: как это происходит
02 Нужно выскочить из "минской колеи": Зеленскому озвучили "домашнее задание" накануне встречи с Байденом
03 "Не разумею вашу псячу мову": преподаватель из Черноморска оскандалился заявлением об украинском языке
04 Известный украинский инфекционист рассказала, как нельзя лечить коронавирус
05 Нужно просто перестать заправляться: украинцы обсуждают ситуацию с бензином премиум-класса на АЗС
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги дня 16 мая: ограничение продажи топлива в Украине, взрыв элеватора в Харькове, обстрелы Израиля
Итоги дня 16 мая: ограничение продажи топлива в Украине, взрыв элеватора в Харькове, обстрелы Израиля
&quot;Думаю, скоро меня уже не станет, терпению пришел конец&quot;: жертвы семейного насилия готовы на суицид
"Думаю, скоро меня уже не станет, терпению пришел конец": жертвы семейного насилия готовы на суицид
Украинской земле предрекли серьезный рост в цене: озвучены цифры
Украинской земле предрекли серьезный рост в цене: озвучены цифры
Какой праздник 17 мая: народные приметы и запреты
Какой праздник 17 мая: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь