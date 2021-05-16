Понедельник принесет похолодание в Украину: прогноз погоды на 17 мая

В понедельник циклон принесет в Украину небольшое понижение температур воздуха и дожди с грозами.

Об этом 16 мая в своем прогнозе сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, более вероятны осадки на севере и в центре, а также на Одесчине и Николаевщине.

На востоке и западе в большинстве будет сухая погода.

Небольшое похолодание ожидается в полосе от Киева до Одессы.

В среднем температуры воздуха будут от +17 до +22 градусов.

И только на востоке и юге, кроме Одессы, Днепра и Сум будет теплее всего, от +23 до +29 градусов.

В Киеве 17 мая будет дождливым. Температуры воздуха слегка понизятся, до +18 +20 градусов.

Карта: УГМЦ

Напомним, как народный синоптик Леонид Горбань поделился прогнозом погоды на приближающееся лето.