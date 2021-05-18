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Погода в Украине 18 мая: синоптики рассказали, когда закончатся дожди и грозы

Погода в Украине 18 мая: синоптики рассказали, когда закончатся дожди и грозы
06:08 Сегодня Телеграф

Сегодня, 18 мая, Украина окажется под куполом циклона. 

Как сообщили в гидрометцентре страны, во всех областях будет тепло, но пасмурно и ветрено: порывы будут до 10 метров в секунду. 

Так, согласно свежему прогнозу синоптиков, в южной части Украины столбики термометров сегодня покажут +17+23. На востоке будет на градус теплее, однако здесь ожидается затяжной дождь. Тем временем на севере прогнозируют слабые осадки с грозой, а воздух прогреется до +21-го. 

Прохладнее всего в этот день в западных областях. Ночью здесь было всего +7 градусов. Днем же регионы накроет дождь, а столбики термометров покажут до +16-ти. 

Центральные регионы также будут под куполом циклона (до +22 градусов). В Киеве сегодня ночью было не по-весеннему холодно: +3 тепла. Днем же воздух прогреется до +19-ти. 

В ближайшие дни погода в Украине будет аналогичной сегодняшнему дню. Солнце и отсутствие осадков прогнозируют с 21 мая.

Ранее мы сообщали, каким будет это лето в нашей стране. 

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Гидрометцентр, Прогноз, Погода в Украине, Синоптики.
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