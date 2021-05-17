"Придумали очередное решалово": Малюска похвастался новыми камерами в Киевском СИЗО (видео)

В Киевском следственном изоляторе открыли новый корпус.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Отмечается, что всего было отремонтировано по европейским стандартам 14 двухместных и 4 одноместные камеры.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, камеры оборудованы по норвежскому стандарту, в них есть холодильник, микроволновка, телевизор, стационарный телефон и Wi-Fi. Кроме того, в каждой камере есть отдельный санузел.

Особое внимание было уделено тому, чтобы соблюдалась норма площади в 4 квадратных метра на человека, что соответствует нормам ЕС.

По словам Малюськи, так как во многих СИЗО в Украине нормы содержания не соответствуют стандартам ЕС, то это увеличивает количество решений ЕСПЧ о нарушении прав заключенных под стражу лиц, что в свою очередь приводит к тому, что государство тратит дополнительные средства на выплату компенсаций.

Сам Малюська даже провел экскурсию по одной из таких камер, чтобы показать, как это все выглядит изнутри.

В комментариях к записи пользователи сети встретили это противоречиво.

Как сообщалось ранее, Минцифры представило масштабное обновление приложения "Дія", в котором появилось более десятка новых электронных услуг.