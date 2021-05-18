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Не могут улететь уже два дня: украинские туристы застряли на Кипре (фото)

Не могут улететь уже два дня: украинские туристы застряли на Кипре (фото)
07:56 Сегодня Телеграф

Группа туристов из Украины вот уже несколько дней не может вернуться на родину после отдыха на Кипре.

Об этом пишут в Telegram-канале  ХС | Харьков и публикуют фото украинцев из аэропорта в Ларнаке.

Вылет должен был состояться еще 16 мая. Рейс уже дважды переносили – на 17 мая, а после – на 18-е.

"По непонятным причинам не выпускают самолеты рейса Ларнака-Харьков. Перевозчик Wizz Air", - говорится в посте.

Также уточняется, что людей якобы два дня привозят в аэропорт, они ждут вылета, но позже их увозят обратно без объяснений.

Еще одной проблемой для украинцев стали ПЦР-тесты на COVID-19. Люди сдали их еще в пятницу, 14 мая, но теперь они не действительны. Теперь туристам придется сдать новые тесты за свой счет.

Третья попытка улететь домой будет предпринята 18 мая. Рейс назначен на 21:40.

Напомним, ранее летевшие из Занзибара туристы застряли на полпути домой. Летевший в Киев самолет авиакомпании SkyUp из-за поломки пришлось посадить в Египте.

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Наталья Граковская
Автор: Наталья Граковская Заместитель главного редактора
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Все по теме:

Кипр, Туристы, Харьков, Самолеты, Ларнака, WizzAir.
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