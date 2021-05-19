В Украине снова больше 5 тысяч случаев COVID-19 за сутки: свежая сводка на 19 мая

В центрах для тестирования в Украине за прошедшие 24 часа зарегистрировали 5138 людей с коронавирусом.

Об этом говорится в отчете Минздрава 19 мая, опубликованном в Телеграм-канале "Коронавирус_инфо".

Согласно статистике за сутки в стране:

в больницу попали 2269 граждан,

3174 пациента выписали из больниц,

227 человек скончались,

побороли "корону" 17102 пациента,

сдали ковид-тесты 77685 украинца.

С начала пандемии в стране заразились 2,16 млн граждан, умерли из которых 48,6 тысячи, а вылечились 1,89 млн человек.

За последние 24 часа в стране больше всего болеющих:

на Харьковщине 567 человек,

477 жителей Киева,

в Днепропетровской области 457 украинцев,

336 людей получили позитивный ковид-тест в Донецкой области,

на Киевщине 336 подхвативших "корону".

Напомним, что украинская инфекционистка рассказала, как выбрать правильный подход в лечении коронавируса.