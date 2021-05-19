Украинский рынок вакансий в 2021 году вырос втрое: какие специалисты сейчас в цене

На украинском рынке труда число вакансий выросло в три раза.

Об этом сообщили аналитики платформы по рекрутингу в сюжете ТСН.

Согласно данным мониторинга на данный момент больше всего работодатели заинтересованы в операторах колл-центров, таксистах, продавцах-консультантах и строителях. Весьма активно также ищут IТ-специалистов.

Отметим, что в 2020 году работодатели в большинстве искали:

менеджера по продажам,

курьера,

охранника,

торгового представителя.

При этом в текущем году на 3% выросло число тех, кто находится в поисках работы.

Чаще всего соискатели откликаются на вакансии:

промоутер,

курьер,

консультант в интернет-магазин.

В свою очередь работодатели стали предлагать чаще удаленный вид работы. За март-апрель число подобных объявлений выросло почти на 40%.

Напомним, что ранее эксперт рассказал сколько среди украинцев бедных людей и кого экономисты считают средним классом.