Украинский рынок вакансий в 2021 году вырос втрое: какие специалисты сейчас в цене

На украинском рынке труда число вакансий выросло в три раза.
Об этом сообщили аналитики платформы по рекрутингу в сюжете ТСН.
Согласно данным мониторинга на данный момент больше всего работодатели заинтересованы в операторах колл-центров, таксистах, продавцах-консультантах и строителях. Весьма активно также ищут IТ-специалистов.
Отметим, что в 2020 году работодатели в большинстве искали:
При этом в текущем году на 3% выросло число тех, кто находится в поисках работы.
Чаще всего соискатели откликаются на вакансии:
В свою очередь работодатели стали предлагать чаще удаленный вид работы. За март-апрель число подобных объявлений выросло почти на 40%.
Напомним, что ранее эксперт рассказал сколько среди украинцев бедных людей и кого экономисты считают средним классом.