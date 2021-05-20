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Четверг, 20.05.2021
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Какой праздник 20 мая: народные приметы и запреты

Какой праздник 20 мая: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Православная церковь 20 мая отмечает праздник Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме. А в народном календаре дата 20 мая получила название Купальница. 

Явления Креста Господня произошло в Византии в IV веке. Чтобы "доказать" императору Констанцию святое православие Господь в Иерусалиме явил чудесное знамение в виде сияющего изображения Креста Господня на небе.

Так, как в народе день прознан Купальницей, то и большинство обрядов были связаны с купанием. Самым главным, что происходило 20 мая, было купание коней в реке. Люди верили, что прогретая весенним солнцем вода в реке, обладает целебными свойствами. Она принесет лошадям крепкое здоровье.

Обливание водой полезно и для людей. Поэтому с самого утра на улицу выносились ведра с водой, чтобы те прогрелись под солнцем. К обеду вода напитывалась солнечной энергией. Ею люди и обливались.

Также было принято активно заниматься работой в полях и на огороде. День отлично подходит для посадки рассады на участке и взращивания семян моркови.

Запреты:

  • Не рекомендуется купать ребёнка кому-то, кроме его мамы.

  • Нельзя умываться ключевой водой. Необходимо чтобы она "напиталась" солнцем.

  • Не стоит брать в руки острые предметы или играть с огнем.

  • Строгий запрет 20 мая был на гадания на игральных картах.

  • Нельзя ругаться и сквернословить.

Народные приметы:

  • Дождь в Купальницу предвещает о теплом сентябре.

  • Радуга в небе вечером - погода будет ясной, утром - жди дождь.

  • Ночью по воде туман стелется, а утром исчезает - погода будет отличная.

  • Черемуха пышно цветет - лето будет дождливым.

  • На акации много пчел - к грозе.

  • Молодая луна взошла на небосвод - можно сажать овощи, урожай будет богат.

Помимо этого, в Украине в 2021 году на 20 мая припадает праздник национальной украинской одежды - день вышиванки. "Телеграф" собрал все, что нужно знать о празднике.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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