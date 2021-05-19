Мошенники придумали схему заработка на ВНО: как не стать их жертвой

Аферисты решили нагреть руку на абитуриентах, сдающих Внешнее независимое тестирование в этом году.

Об этом сообщается на официальном сайте ВНО.

В частности мошенники додумались продавать "ответы" на задания общеукраинского тестирования и естественно не бесплатно. Естественно, что они всеми силами пытаются убедить возможного покупателя достоверности их данных. И для этого идут на всевозможные ухищрения.

"Для "убедительности" присылают письмо с якобы официального ящика Украинского центра оценивания качества образования. Безусловно, купить можно что угодно, но полностью это не будет тест ВНО", - отмечают в Центре.

Абитуриентов просят "не вестись" на такие предложения.

Как сообщал "Телеграф", уже 21 мая абитуриенты будут сдавать экзамен в рамках ВНО по химии.