Антициклон Vesna изменит погоду в Украине: синоптики озвучили прогноз до конца недели

К концу недели погода в Украине будет переменчивой, но количество осадков снизится.

Об этом 20 мая в своем прогнозе сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.

По ее словам 21 мая из-за антициклона в большей части территорий страны осадки будут маловероятны. Только на западе, а также в Виннице и Одессе пройдут дожди с грозой.

Температуры воздушных масс будут средними, от +15 +21 градуса в большинстве регионов, а на востоке от +20 до +24 градусов.

В Киеве в пятницу погода будет солнечной и без дождя. В ночь на 21 мая воздух остынет до +10 градусов, в то время как днем нагреется до +18, +19 градусов.

Карта: УГМЦ

В субботу в Украине 22 мая по всех территориях будет сухая и солнечная погода.

На западе страны погода будет от +18 до +24 градусов. В центре, на севере, юге и востоке градусники покажут от +21 до +24 градусов.

В Киеве погода будет пасмурной, но без осадков. Воздух нагреется днем до +21 +23 градусов.

Карта: УГМЦ

В воскресенье, 23 мая, на западе, севере и в центре, кроме Днепропетровской области будет присутствовать атмосферный фронт, из-за чего ожидаются грозовые дожди.

В то же время на юге и востоке страны будет, солнечно и до +23 +29 градусов.

В Киеве погода будет облачной, а вечером возможен дождь.

Воздух нагреется до +18 +20 градусов.

Карта: УГМЦ

Напомним, что синоптик Леонид Горбань удивил украинцев прогнозом погоды на лето 2021 года.