В Украине собрали деньги на самый дорогой укол в мире: Диму удастся спасти (видео)

Семья активиста Евромайдана, лидера Одесской самообороны Виталия Свичинского собрала 2,3 миллиона долларов, необходимых для спасения их 4-месячного сына Димы, нуждающегося в уколе самого дорогого в мире препарата Zolgensma.

Об этом рассказал член совета директоров волонтерской организации "Вместе для Украины" Алексей Прокопенко.

"Кто-то анонимно перевел на наш счет недостающую сумму и превратил наш слоган на "Дима, мы успели". Мы закрываем сбор", - рассказал он.

По словам Прокопенко, сейчас семья Свичинских занимается оформлением визы в США, после ее получения прибудет в город Сан-Антонио в штате Техас, где Дмитрию сделают спасательную инъекцию.

Напомним, ранее дозу Zolgensma от спинально-мышечной атрофии (СМА) более, чем за 2 миллиона долларов получила маленькая украинка Маша Сахно. Сейчас Мама Маши активно ведет Instagram, рассказывая про состояние девочки после инъекции.