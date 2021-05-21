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Полторы сотни украинцев захотели вернуться на родину из Сектора Газа

Полторы сотни украинцев захотели вернуться на родину из Сектора Газа
Обновлено 21:24 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Министерстве иностранных дел сообщили, что около 140 граждан Украины выразили желание покинуть сектор Газа и вернуться на родину. 

Об этом рассказал спикер МИД Олег Николенко, пишет Интерфакс.

По его словам, большая часть украинцев, изъявивших желание эвакуироваться - женщины и дети. 

Кроме того, МИД получил обращение от правительств других стран, с просьбой эвакуировать и их граждан. 

"Соответственно, мы говорим о международном характере этой гуманитарной миссии", - сказал Николенко. 

Он посоветовал украинцам неукоснительно выполнять инструкции посольства Украины в Израиле по логистическим вопросам, а также обращать внимание только на официальные сообщения. Кроме того, они могут обратиться на "горячую линию" Министерства иностранных дел. 

По словам спикера, эвакуация раньше состояться не могла, поскольку не было гарантий безопасности на фоне продолжающихся боевых действий. Однако в МИД надеются, что возвращение граждан начнется после достижения перемирия между Израилем и ХАМАС. 

"Ключевым фактором и в дальнейшем будет оставаться безопасность", - сказал он.

Как сообщалось ранее, Израиль и ХАМАС достигли перемирия поздно вечером 20 мая. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Израиль, МИД, Сектор Газа, Олег Николенко.
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