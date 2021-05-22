В Италии нашли тело убитой молодой украинки: детали трагедии и фото

В Италии после более чем полугода нашли тело 29-летней Кристины Новак, которая пропала в Италии в провинции Пиза после того, как за хранение наркотиков и оружия задержали ее 41-летнего сожителя.

Об этом сообщает ilmessaggero.

Тело Кристины Новак было найдено в коттедже недалеко от Кастельфранко-ди-Сотто, города в в провинции Пиза, недалеко от того места, где жила 29-летняя девушка до того, как пропала.

В коттедже, где девушка жила до исчезновения нашли оружие и наркотики.

Отметим, 23 марта прошлого года был арестован сосед Кристины и "партнер" по уголовным делам ее итальянского сожителя. Им оказался 50-летний итальянский татуировщик Франческо Лупино. Именно его считают подозреваемым в убийстве украинки Кристины Новак, которая была родом из Одессы.

Напомним, о том, что Кристина Новак пропала, стало известно 9 ноября 2020 года. К тому моменту девушка уже девять дней не выходила на связь с родными.

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