В центре Киева в субботу, 22 мая, при сопровождении большого количества полиции и под попытки националистов сорвать его, прошел марш трансгендеров.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 24/7".

Участники акции собрались на Михайловской площади и дошли до Почтовой.

"Показательно, что на марш пришло всего несколько десятков трансгендеров и в пару раз больше националистов, которые организовали молитву "за освобождение ЛГБТ-людей от греховной зависимости", - говорится в заметке.

Также в ходе мероприятия не обошлось и без потасовок, которые были пресечены правоохранителями.

Как сообщалось, ранее российские СМИ снова отличились, сообщив, что президент Украины Владимир Зеленский якобы отправил на Донбасс гомосексуалистов для проведения парадов.