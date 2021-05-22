Участник переговоров ТКГ оценил перспективы возврата Украиной ОРДЛО

Возврат Украиной оккупированных территорий Донбасса зависит от ряда факторов и в настоящее время сложно оценить когда это произойдет.

Об этом "Телеграфу" рассказал журналист, блогер и член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский.

По его словам, существует окно возможностей, которое "то открывается, то закрывается". При этом он указал, что существует вероятность того, что ОРДЛО вернутся под контроль украинской власти в обозримом будущем.

Казанский предположил, что если в РФ произойдет смена власти или внешнеполитического курса, то новое руководство "устанет от Донбасса", поскольку России от него одни траты и нет выгоды.

Если же в российском руководстве будет без перемен, то ситуация будет длится неизвестно сколько времени.

"Может Путин пойдет в отставку и придет человек, которому будет выгодно мириться с Западом. А может следующий после нынешнего президента РФ будет более упоротый. Гадать я не хочу", - отметил Казанский.

Больше о том, чем отличаются Луганск от Донецка, когда произойдет экологическая катастрофа на Донбассе и что хочет от нас Россия читайте в материале "Телеграф": "Россия пытается захватить всю Украину – ей не нужен этот кусок", – журналист Денис Казанский о Донбассе, РФ и Минских переговорах.