"Аж не верится!" Синоптик спрогнозировала новые погодные сюрпризы в Украине

В части регионов Украины 24 мая ожидается ухудшение погодных условий.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, дожди, а местами и с грозами, ожидаются на Западе, Севере и в Центре страны.

Наиболее сильные осадки стоит ждать в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Из-за дождей, в северных и центральных областях ожидается снижение температуры воздуха до +15...+19 градусов. На остальной территории Украины будет теплее +17...+22, кроме Востока, там столбик термометра может подняться до +24.

"Осторожно! Будет завтра сильный северо-западный ветер", - предупреждает синоптик.

Дожди и, возможно, грозы придут 24 мая и в Киев. Днем температура воздуха составит +17...+18 градусов.





Напомним, ранее "Телеграф" показывал, как выглядят популярные украинские курорты накануне старта пляжного сезона.