Меньше 1500 заболевших за сутки: ситуация с коронавирусом в Украине на сегодня

В местах для тестирования в Украине за сутки зарегистрировали 1334 человека с COVID-19.

Об этом говорится в отчете Минздрава 24 мая.

Отметим, в последний раз подобное число заболевших было 11 августа 2020 года и составляло 1158.

Согласно данным статистики в стране за день:

в больницы попали 1019 граждан,

68 скончались,

6999 людей вылечились,

прошли ПЦР тест 8684 украинца.

С момента начала распространения вируса по Украине заражены 2,18 млн граждан, почти 49,5 тыс. - погибли, вылечились 1,95 млн людей.

В последние 24 часа больше всего заражены:

190 граждан на Днепропетровщине,

в Николаевской области 151 человек,

в Киеве 125 людей заразились,

"корону" подхватили 101 житель Харьковщины,

75 украинцев живущих в Киевской области.

Напомним, что британские исследования подтвердили эффективность вакцин Pfizer-BioNTech и AstraZeneca против штамма коронавируса, который был впервые зафиксирован в Индии.