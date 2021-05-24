Меньше 1500 заболевших за сутки: ситуация с коронавирусом в Украине на сегодня

В местах для тестирования в Украине за сутки зарегистрировали 1334 человека с COVID-19.
Об этом говорится в отчете Минздрава 24 мая.
Отметим, в последний раз подобное число заболевших было 11 августа 2020 года и составляло 1158.
Согласно данным статистики в стране за день:
С момента начала распространения вируса по Украине заражены 2,18 млн граждан, почти 49,5 тыс. - погибли, вылечились 1,95 млн людей.
В последние 24 часа больше всего заражены:
Напомним, что британские исследования подтвердили эффективность вакцин Pfizer-BioNTech и AstraZeneca против штамма коронавируса, который был впервые зафиксирован в Индии.