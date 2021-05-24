В Украине запустят новый поезд, который соединит три туристических региона

"Укрзализныця" запускает новый дизельный поезд из трех вагонов сообщением "Ивано-Франковск – Киверцы", который будет захватывать Львов и Луцк.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Этот поезд соединит сразу три туристических региона западной Украины, в том числе и Моршин. Так, поезд начнет курсировать с 29 мая ежедневно, кроме среды, и будет проходить через Калуш, Долину, Моршин, Стрый, Львов, Подзамче, Радехов, Стоянов, Горохов и Луцк. Поезд будет отправляться из Ивано-Франковска в 15:20, прибывать в Луцк в 23:30 и в 23:50 - в Киверцы.

В обратном направлении "Прикарпатский экспресс" будет отправляться с 31 мая ежедневно, кроме среды и четверга. Отправление из Киверцов в 5:14 утра (в 5:30 из Луцка), прибытие в Ивано-Франковск в 13:38.

Каждый четверг он будет курсировать по маршруту "Львов - Ивано-Франковск" (отправление из Львова в 9:59, прибытие в Ивано-Франковск в 13.38) через города Стрый, Моршин, Долина и Калуш.

А со 2 июня по средам поезд № 807/808 будет курсировать между Киверцами и Львовом (отправление из Киверцов в 5:14, прибытие во Львов в 9:51).

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что в Украине заметно подорожают билеты на поезда.