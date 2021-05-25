Осадки уйдут, но не из всех областей: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине 25 мая

25 мая из Украины частично уйдет дождливый циклон, однако осадки ожидаются на западе страны.

Об этом 24 мая в своем прогнозе сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам дожди ожидаются частично на востоке страны и на западе.

Остальные регионы ожидает теплая погода без осадков.

В среднем температура будет от +20 до +25 градусов.

В столице страны во вторник 25 мая погода будет без осадков, а градусники покажут до +22 градусов днем.

До конца недели Украину ждут периодические дожди с грозами и тепло, от +20 до +25 градусов с небольшими колебаниями в несколько градусов.

Карта: УГМЦ

Напомним, что ранее украинский синоптик Леонид Горбань рассказал, как будет меняться погода в Украине летом.