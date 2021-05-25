У каждого свой путь к успеху. Иногда это даже отец: сына миллиардера Косюка затроллили в сети

Сын основателя агрохолдинга "Мироновский хлебоподукт", бывшего первого заместителя главы администрации президента Украины при Петре Порошенко Юрия Косюка - Иван Косюк - открыл собственную IT-компанию.

Эта новость и интервью сына миллионера стали пушкой дня, собрав нешуточное количество комментариев и реакций, которыми пользователи поделились в соцсетях.

В сети высказали предположение, что младшему Косюку фартит априори с рождения, ведь на открытие собственного дела "папа дал один из своих миллионов".

"Слезы мешают говорить", - прокомментировал интервью Косюка "Новому времени" Евгений Муджири.

В сети также поддержали именно этот путь к успеху Косюка-младшего.

"Сын гривневого миллиардера Косюка молодец", - не удержался от комментария украинский журналист Клим Братковский.

Как сообщал "Телеграф", ранее Юрий Косюк рассказал, при каком условии Украина может рассчитывать на поддержку мирового сообщества.