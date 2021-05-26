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Какой праздник 26 мая: народные приметы и запреты

Какой праздник 26 мая: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

26 мая православная церковь вспоминает Гликерию Ираклийскую и Гликерию Новгородскую. В народном календаре дата получила название Лукерья-комарница, потому что, по приметам, 26 мая появляются комары.

Гликерия Новгородская – православная святая, почитаемая как праведная дева. О ее жизни известно немногое: девушка была дочерью зажиточного мещанина и умерла, будучи совсем юной. А Гликерия Ираклийская – раннехристианская мученица, проживавшая во II веке и пострадавшая за веру при римском императоре Антонине Пие.

По поверью, в этот весенний день с теплым ветром прилетают мошки и комары.

26 мая заговаривают зубы, чтобы никогда не болели. Также в этот день принято сеять гречиху: для пчел и на корм домашним животным.

Что нельзя делать:

  • нельзя убивать комаров,

  • не стоит в этот день плакать (даже от счастья),

  • нельзя отдавать свои вещи,

  • в этот день нельзя менять внешность, в том числе с помощью хирургического вмешательства,

  • запрещено в этот день употреблять алкоголь и любые другие дурманящие средства.

Народные приметы:

  • Если в этот день появились комары, то летом будет много ягод.

  • Крупный комар – к доброму году.

  • Много комаров – к дождю и хорошему овсу.

  • Мало комаров – овса и травы не будет.

  • Комары вьются – к теплым и солнечным дням.

  • Человек, убивший комара, избавится от сорока грехов.

  • Много мошек – готовь под грибы лукошки.

  • Часто ласточки и стрижи летают – к теплу.

Также, 26 мая состоится Лунное затмение. "Телеграф" ранее писал, как подготовиться к этому периоду, что можно и нельзя делать.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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