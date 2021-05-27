Жара будет, но дожди не отступят: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине до конца недели

27 мая в Украине ожидаются небольшие дожди с грозами.
Об этом в своем прогнозе 26 мая сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, на юге и востоке страны осадков не ожидается.
На западе из осадков возможны только небольшие локальные дожди.
Воздух будет нагрет в среднем до +20 +26 градусов.
В восточных, южных областях будет теплее всего, от +24 до +28 градусов.
27 мая Киев встретит теплым дождем. Градусники покажут от +21 до +24 градусов.
Карта: УГМЦ
В пятницу Украину накроет дождями, на севере, востоке в центре и на юге с грозами.
В среднем температуры будут от +19 до +24 градусов.
Теплее всего будет на юго-востоке и в Харькове, от +26 до +28 градусов.
В Киеве ожидаются осадки с грозами, а температура будет на уровне +22 +24 градуса.
Карта: УГМЦ
29 мая по всей стране ожидаются ливни, только на Волыни и в Ровно осадков не будет.
В центре и востоке, а также на западе ожидаются дожди с грозой.
Карта: УГМЦ
В воскресенье на севере и юге страны существенных осадков не ожидается.
В Киеве 29-30 мая похолодает до +18 +20 градусов и ожидаются осадки.
Карта: УГМЦ
Напомним, что ранее климатолог рассказал, какой погоды ждать украинцам этим летом.