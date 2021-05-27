Жара будет, но дожди не отступят: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине до конца недели

27 мая в Украине ожидаются небольшие дожди с грозами.

Об этом в своем прогнозе 26 мая сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, на юге и востоке страны осадков не ожидается.

На западе из осадков возможны только небольшие локальные дожди.

Воздух будет нагрет в среднем до +20 +26 градусов.

В восточных, южных областях будет теплее всего, от +24 до +28 градусов.

27 мая Киев встретит теплым дождем. Градусники покажут от +21 до +24 градусов.

Карта: УГМЦ

В пятницу Украину накроет дождями, на севере, востоке в центре и на юге с грозами.

В среднем температуры будут от +19 до +24 градусов.

Теплее всего будет на юго-востоке и в Харькове, от +26 до +28 градусов.

В Киеве ожидаются осадки с грозами, а температура будет на уровне +22 +24 градуса.

Карта: УГМЦ

29 мая по всей стране ожидаются ливни, только на Волыни и в Ровно осадков не будет.

В центре и востоке, а также на западе ожидаются дожди с грозой.

Карта: УГМЦ

В воскресенье на севере и юге страны существенных осадков не ожидается.

В Киеве 29-30 мая похолодает до +18 +20 градусов и ожидаются осадки.

Карта: УГМЦ

Напомним, что ранее климатолог рассказал, какой погоды ждать украинцам этим летом.