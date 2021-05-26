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Как вы могли бросить своих? Перенесшая пересадку печени украинка застряла в Беларуси

Как вы могли бросить своих? Перенесшая пересадку печени украинка застряла в Беларуси
15:58 Сегодня Телеграф

Из-за приостановки авиасообщения между Беларусью и Украиной наши сограждане, которые находились в соседней стране на лечении, не могут вернуться домой. Одна из них - украинка Анна Пушкеля-Курилова, которой две недели назад пересадили печень.

О безвыходном положении женщина рассказала на своей странице в "Фейсбук".

По словам Анны, совсем скоро у нее заканчивается регистрация и ей нужно покинуть Беларусь. Однако сделать это она и другие пациенты могут только самолетом, ведь 20-часовые поездки на авто после операции губительны для здоровья.

Женщина написала, что у нее заканчивается регистрация, а теперь, когда закрыли авиасообщение с Беларусью, вернуться она не может. Пушкеля-Курилова подчеркнула, что не может поехать на авто, так как не в состоянии длительное время находиться в сидячем положении. 

"Я не могу здесь жить. Заканчивается регистрация. Мне нужны дорогущие лекарства (последний чек на 170 евро), которые я не могу пропустить, потому что печень отторгнется. Мне нужны дорогущие анализы и консультации врачей (это для нас платно и очень дорого)", - пишет Анна, которую дома ждет трое маленький детей.

По ее словам, в посольстве ей предложили нанять "бусик", однако это непосильная трата, ведь на операцию харьковчанке собирали "с мира по нитке". 

"Как вы могли бросить нас? Своих? Может ли государство позаботится то том, чтобы забрать нас? Раз вы сразу не подумали, что оставляете таких, как я, беззащитных, беспомощных, порезанных на улице чужой страны? Лучше бы дали умереть до операции. К тому аду, что я пережила. Ради чего? Чтобы бомжевать на чужбине?" - задается вопросами украинка, будучи уверенной, что страна все же может позаботиться о своих и спасти их.

В среду, 26 мая, Министерство иностранных дел Украины и Министерство здравоохранения Украины сделали совместное заявление. Сообщается, что они работают над решением логистических вопросов 26 украинских граждан, которые лечатся в белорусских медицинских учреждениях.

Напомним, ранее мы сообщали, что харьковчанка устроила скандал после того, как ее не пропустили в Турцию. 

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Украина, Беларусь, МИД, Операция, Пересадка печени.
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